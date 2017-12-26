ПФР призывает не соглашаться на серую зарплату

Законом о пенсионном страховании на страхователя возлагается обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет ПФР и вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – это индивидуально-возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в бюджет пенсионного фонда и назначением которых является обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме, учтенной на его индивидуальном лицевом счете, пояснили в ПФР.

К сожалению, не все работодатели выполняют свои обязанности. При отсутствии надлежащего оформления трудовые отношения между работодателем и работником оказываются вне правового поля, становятся «невидимыми» для государства.

С целью защиты прав работников органы государственной власти осуществляют выявление неформальных отношений, в том числе и путем реагирования на поступающие жалобы. Как правило, работники начинают задумываться о последствиях выплаты «серых» зарплат перед оформлением пенсий или в рамках судебных разбирательств об оспаривании незаконного увольнения и восстановления на работе.

Отделение ПФР по Астраханской области призывает работоспособное население иметь активную позицию при защите своих прав, не соглашаться на заработную плату в «конверте», интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета.

Только в таком случае будут в полном объёме обеспечены пенсионные права граждан.