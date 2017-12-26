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ПФР призывает не соглашаться на серую зарплату

Законом о пенсионном страховании на страхователя возлагается обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет ПФР и вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – это индивидуально-возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в бюджет пенсионного фонда и назначением которых является обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме, учтенной на его индивидуальном лицевом счете, пояснили в ПФР.

К сожалению, не все работодатели выполняют свои обязанности. При отсутствии надлежащего оформления трудовые отношения между работодателем и работником оказываются вне правового поля, становятся «невидимыми» для государства.

С целью защиты прав работников органы государственной власти осуществляют выявление неформальных отношений, в том числе и путем реагирования на поступающие жалобы. Как правило, работники начинают задумываться о последствиях выплаты «серых» зарплат перед оформлением пенсий или в рамках судебных разбирательств об оспаривании незаконного увольнения и восстановления на работе.

Отделение ПФР по Астраханской области призывает работоспособное население иметь активную позицию при защите своих прав, не соглашаться на заработную плату в «конверте», интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета.

Только в таком случае будут в полном объёме обеспечены пенсионные права граждан.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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22 мнения
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Аноним
Это с какого Пса деньги за которые работал человек называют "серой зарплатой". Он что не честно работал за эти деньги?
Серая зарплата - это трудовые деньги, с которых Паразиту ПФР не отстегнули бакшиш.
Так и пишите, не "серая зарплата", а зарплата с которой нам Долю не отстегнули.
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Аноним
, Волгоград

Аноним, Вы писали:

Это с какого Пса деньги за которые работал человек называют "серой зарплатой". Он что не честно работал за эти деньги?
Серая зарплата - это трудовые деньги, с которых Паразиту ПФР не отстегнули бакшиш.
Так и пишите, не "серая зарплата", а зарплата с которой нам Долю не отстегнули.

 Точно подмечено!

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Это с какого Пса деньги за которые работал человек называют "серой зарплатой". Он что не честно работал за эти деньги?
Серая зарплата - это трудовые деньги, с которых Паразиту ПФР не отстегнули бакшиш.
Так и пишите, не "серая зарплата", а зарплата с которой нам Долю не отстегнули.

 Абсолютно верно! Человек получает свои деньги в итоге (неважно как), работодатель тоже доволен, а вот эти сказочки ПФР пусть себе лапшу на уши вешает. Для начала пусть судопроизводство с госорганами в порядок приведут, а то уже до маразма доходят, выносят решения по субъективным домыслам налоговой, а потом призывают всех что-то там уплатить. И так уже обложили со всех сторон данью

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Аноним
А как при СССР можно было строить государство при подоходном налоге 10% и профсоюз 2%. и всё.. Пенсия на уровне зарплаты 100-120 руб. Каждые 3 года ремонтировали дома , без взносов на капремонт. Ко дню рождения Ленина всё дома и подъезды белили, красили причём в ручную..
<b>Модератор</b>
Над.К
А как при СССР можно было строить государство при подоходном налоге 10% и профсоюз 2%. и всё..

 Вы это серьезно про "всё"? :) А куда по Вашему девали всю прибыль от производства продукции, услуг? От постоянной продажи оружия, нефти, газа, алмазов и пр. за рубеж?

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Аноним
А куда по Вашему девали всю прибыль от производства продукции, услуг? От постоянной продажи оружия, нефти, газа, алмазов и пр. за рубеж?

 А при СССР прибыли не было. Вообще не было, как понятия.

СССР - это единое предприятие, по сути своей. 

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

А куда по Вашему девали всю прибыль от производства продукции, услуг? От постоянной продажи оружия, нефти, газа, алмазов и пр. за рубеж?

 А при СССР прибыли не было. Вообще не было, как понятия.

СССР - это единое предприятие, по сути своей. 

 И где сейчас этот СССР без прибыли?

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Аноним
 И где сейчас этот СССР без прибыли?

 А он ни куда не делся. Он существует. И если ты этого не понимаешь, то ты этого не понимаешь.

Кстати, на сайте ЦБ, есть раздел банк СССР. И международные коды валют есть, где за 1 рубль СССР до сих пор дают 5 долларов.

<b>Модератор</b>
Над.К

А при СССР прибыли не было.

 Понятия может и не было (хотя это не так), а прибыль была. Вы что же думаете, в СССР продукцию по себестоимости продавали? А иностранцам оружие, нефть и газ забесплатно раздавали?

А он ни куда не делся. Он существует.

 В фантазиях некоторых граждан и Атлантида существует :)

И международные коды валют есть, где за 1 рубль СССР до сих пор дают 5 долларов.

Кто дает? Где дает?

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Аноним
Кто дает? Где дает?

 Сайт банка СССР в помощь.

 Понятия может и не было (хотя это не так), а прибыль была. Вы что же думаете, в СССР продукцию по себестоимости продавали? А иностранцам оружие, нефть и газ забесплатно раздавали?

 Ышо раз! При СССР прибыли не было.

Планово- бюджетная комиссия занималась распределением всего и вся.

Далее. Прибыли вообще не существует. Существует Иллюзия прибыли.

Ни кто из вас  даже не подумал, чему ровна прибыль сделки. Для вас даже такого понятия не существует.

А чему она ровна? А всегда ровна НУЛЮ. 

А так как весь капитализм держится на сделках то! Сумма всех сделок на любом промежутке времени всегда постоянна и ровна НУЛЮ. Увеличивается только общее количество денег. Но ни в одном учебнике вам этого не напишут. 

Пример, любой сделки: 

Вы купили яблоко стоимостью 1 руб и передали продавцу 1 руб.

Прибыль продавца 1 руб. Убыток ваш - 1 руб. Д - 1 руб. и К -1 руб.

Сумма сделки = доход продавца, минус расход покупателя = 1 минус 1 = НОЛЬ. И так по всей Земле. Инопланетянам ни чего не продаём. 

Я понимаю, что тяжело вылезти из бухгалтерских Догм, так что можете назвать меня Невеждой, не Верующим тому, что учебниках пишут. Вы это любите.


<b>Модератор</b>
Над.К
Сайт банка СССР в помощь.

 А, это там меняют? Вы пробовали? ))

Ышо раз! При СССР прибыли не было.

 Это выдумка

Далее. Прибыли вообще не существует. Существует Иллюзия прибыли.

 Ааа, вот теперь всё стало с Вами ясно. Остальное можно уже и не читать ))

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Аноним
 Ааа, вот теперь всё стало с Вами ясно. Остальное можно уже и не читать ))

 А зачем читать? Это может испортить ваше мировоззрение. А это страшно. Как удобно сидеть в своём мирке, а тут Бац, а мирок то Лживый.

Ну за сим не пиши мне. 

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Аноним
, Петропавловск-Камчатский
Странно слышать про какое-то неведомое правовое поле в государстве, которое уже 4 года «изымает», а по сути крадёт у граждан накопительную часть пенсии. Для этого и нужны белые зарплаты, чтобы побольше «изъять». 
Клерк
klerk.nsk
, Новосибирск

Аноним, Вы писали:

А как при СССР можно было строить государство при подоходном налоге 10% и профсоюз 2%. и всё.. Пенсия на уровне зарплаты 100-120 руб. Каждые 3 года ремонтировали дома , без взносов на капремонт. Ко дню рождения Ленина всё дома и подъезды белили, красили причём в ручную..

 Я рожден в СССР. А вы просто сказочник.

Клерк
Старый ворчун

Над.К, Вы писали:

  А иностранцам оружие, нефть и газ забесплатно раздавали??

Весьма ощутимую часть - да, бесплатно. 

Сейчас этим же занимается РФ.

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Аноним
, Москва
Не знаю как там по текущей логике, но я всегда смотрел на ситуацию просто:
Налог - это стоимость услуг государства. В данном случае это гарантия защиты интересов (суд, прокуратура) и накопление некоей суммы, которая будет выплачиваться по достижению страхового случая.
Гарантия прав сотрудника так себе (ГИТ - ненужный некомпетентный рудимент, суд - без хорошего юриста против хорошей компании не стоит, прокуратура - работает в общем, но как повезет). За что платить?
Пенсионные выплаты: давно не секрет, что если те же отчисления не отдавать государству, а зачислять на свой банковский счет, то "пенсия" будет гораздо больше, чем эти нищенские выплаты, что есть сейчас.
Следовательно, если не выполняются обязательства одной стороны и это банально - не выгодно, то на другую сторону можно воздействовать лишь пропагандой и усилением санкций. Да, государство - это организация имеющая монополию на насилие...
Клерк
Марианна08022013
, Жуковский
А я не хочу получать "серую" зарплату, я хочу, чтобы у меня была нормальная "белая" зарплата, а нам взяли и понизили "белую" почти на 50%, И куда теперь? Через несколько лет на пенсию, на 4000 руб/мес.? Отработал свою жизнь на это " Г осударство", а оно тебе в ответ подачку, живи-радуйся. Спасибо Правительству! Огромное Спасибо! Чтоб вы так жили и ни в чём себе не отказывали!
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