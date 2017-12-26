ПФР призывает не соглашаться на серую зарплату

Законом о пенсионном страховании на страхователя возлагается обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет ПФР и вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – это индивидуально-возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в бюджет пенсионного фонда и назначением которых является обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме, учтенной на его индивидуальном лицевом счете, пояснили в ПФР.
К сожалению, не все работодатели выполняют свои обязанности. При отсутствии надлежащего оформления трудовые отношения между работодателем и работником оказываются вне правового поля, становятся «невидимыми» для государства.
С целью защиты прав работников органы государственной власти осуществляют выявление неформальных отношений, в том числе и путем реагирования на поступающие жалобы. Как правило, работники начинают задумываться о последствиях выплаты «серых» зарплат перед оформлением пенсий или в рамках судебных разбирательств об оспаривании незаконного увольнения и восстановления на работе.
Отделение ПФР по Астраханской области призывает работоспособное население иметь активную позицию при защите своих прав, не соглашаться на заработную плату в «конверте», интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета.
Только в таком случае будут в полном объёме обеспечены пенсионные права граждан.
Аноним, Вы писали:
Точно подмечено!
Аноним, Вы писали:
Абсолютно верно! Человек получает свои деньги в итоге (неважно как), работодатель тоже доволен, а вот эти сказочки ПФР пусть себе лапшу на уши вешает. Для начала пусть судопроизводство с госорганами в порядок приведут, а то уже до маразма доходят, выносят решения по субъективным домыслам налоговой, а потом призывают всех что-то там уплатить. И так уже обложили со всех сторон данью
Вы это серьезно про "всё"? А куда по Вашему девали всю прибыль от производства продукции, услуг? От постоянной продажи оружия, нефти, газа, алмазов и пр. за рубеж?
А при СССР прибыли не было. Вообще не было, как понятия.
СССР - это единое предприятие, по сути своей.
Аноним, Вы писали:
И где сейчас этот СССР без прибыли?
А он ни куда не делся. Он существует. И если ты этого не понимаешь, то ты этого не понимаешь.
Кстати, на сайте ЦБ, есть раздел банк СССР. И международные коды валют есть, где за 1 рубль СССР до сих пор дают 5 долларов.
Понятия может и не было (хотя это не так), а прибыль была. Вы что же думаете, в СССР продукцию по себестоимости продавали? А иностранцам оружие, нефть и газ забесплатно раздавали?
В фантазиях некоторых граждан и Атлантида существует
Кто дает? Где дает?
Сайт банка СССР в помощь.
Ышо раз! При СССР прибыли не было.
Планово- бюджетная комиссия занималась распределением всего и вся.
Далее. Прибыли вообще не существует. Существует Иллюзия прибыли.
Ни кто из вас даже не подумал, чему ровна прибыль сделки. Для вас даже такого понятия не существует.
А чему она ровна? А всегда ровна НУЛЮ.
А так как весь капитализм держится на сделках то! Сумма всех сделок на любом промежутке времени всегда постоянна и ровна НУЛЮ. Увеличивается только общее количество денег. Но ни в одном учебнике вам этого не напишут.
Пример, любой сделки:
Вы купили яблоко стоимостью 1 руб и передали продавцу 1 руб.
Прибыль продавца 1 руб. Убыток ваш - 1 руб. Д - 1 руб. и К -1 руб.
Сумма сделки = доход продавца, минус расход покупателя = 1 минус 1 = НОЛЬ. И так по всей Земле. Инопланетянам ни чего не продаём.
Я понимаю, что тяжело вылезти из бухгалтерских Догм, так что можете назвать меня Невеждой, не Верующим тому, что учебниках пишут. Вы это любите.
А, это там меняют? Вы пробовали? ))
Это выдумка
Ааа, вот теперь всё стало с Вами ясно. Остальное можно уже и не читать ))
А зачем читать? Это может испортить ваше мировоззрение. А это страшно. Как удобно сидеть в своём мирке, а тут Бац, а мирок то Лживый.
Ну за сим не пиши мне.
Так это Вы нам пишете ))
Где охрана труда отсутствует, там ничего хорошего быть не может.
ПФР хотят жить по принципу: "Вы сдохните сегодня, а мы-завтра".
Аноним, Вы писали:
Я рожден в СССР. А вы просто сказочник.
Над.К, Вы писали:
Весьма ощутимую часть - да, бесплатно.
Сейчас этим же занимается РФ.
Аноним, Вы писали:
ну конечно! это "начальная" школа