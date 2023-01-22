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Покупка спортинвентаря не учитывается в расходах организации

Согласно пп.7 п. 1 ст. 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренные законодательством РФ.

При этом пунктом 29 статьи 270 НК предусмотрено, что расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, для целей налогообложения прибыли организаций не учитываются.

В случае если приобретение спортивного инвентаря не связано с производственной деятельностью работников организации, соответствующие расходы, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, не учитываются для целей налогообложения прибыли организаций.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/78341 от 27.11.2017.

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