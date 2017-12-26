Как считать срок владения имуществом при изменении состава собственников

Моментом возникновения права собственности на квартиру является не дата повторного получения свидетельства о праве собственности на имущество в связи с изменением состава собственников и размера долей в праве собственности на квартиру, а момент первоначальной государственной регистрации права собственности на данный объект недвижимого имущества.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/79238 от 29.11.2017.

В соответствии с пунктом 17.1 статьи 217 НК (в редакции, действующей в отношении имущества, приобретенного в собственность до 1 января 2016 года) не подлежат обложению НДФЛ доходы от продажи, в частности, квартир и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более.

Изменение состава собственников, в том числе переход имущества к одному из участников общей долевой собственности, не влечет для этого лица прекращения права собственности на указанное имущество. При этом на основании статьи 131 ГК изменение состава собственников имущества предусматривает госрегистрацию такого изменения.

Налогоплательщик вправе не представлять налоговую декларацию по доходам от продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих налогоплательщику более трех лет, если нет иных доходов, подлежащих декларированию.