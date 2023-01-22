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Как участникам СЭЗ применять льготу по налогу на прибыль

Применяются ли льготы по налогу на прибыль организаций в отношении продукции, произведенной до вступления в СЭЗ Крыма?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/81946 от 08.12.2017.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.11.2014 N 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» следует, что организация получает статус участника СЭЗ со дня внесения в единый реестр участников свободной экономической зоны записи о включении ее в указанный Реестр.

Таким образом, участник СЭЗ вправе применять пониженную ставку налога на прибыль организаций в части зачислении в федеральный бюджет только с момента получения прибыли от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в рамках договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, при этом пониженную ставку налога на прибыль организаций в части зачисления в региональный бюджет налогоплательщик вправе применить со дня получения им статуса участника СЭЗ и осуществления деятельности в соответствии с договором об осуществлении деятельности в СЭЗ.

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