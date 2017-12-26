Соблюдать 54-ФЗ дешевле?

По истечении полугодия использования онлайн-ККТ налоговики Башкирии решили подвести первые итоги.

Несмотря на то, что налоговые органы вплотную работают над обеспечением плавного перехода на новый порядок применения ККТ, обязанность контроля за соблюдением нового закона о кассах у них остается.

Во 2 полугодии 2017 года в республике было выявлено уже 225 нарушений нового закона о применении онлайн-касс. Основная причина невыдачи чека покупателю – отсутствие кассового аппарата у тех предпринимателей и организаций, которые обязаны его применять. Вместе с тем, выявлены 39 предпринимателей, которые имея новую онлайн кассу, не спешили пробивать чеки, ведь сведения о них сохраняются, и с выручки придется заплатить налог.

Основную долю информации о нарушениях налоговые органы получают от самих покупателей, проявивших сознательную гражданскую позицию.

Налоговики напоминают, что теперь сумма штрафа за неприменение ККТ напрямую зависит от суммы, не пробитой по кассе, и соответственно, может достигать значительного размера. Попытки «сэкономить» на налогах путем сокрытия выручки могут дорого обойтись недобросовестным бизнесменам.

Каким образом проверяющие собираются выяснять суммы не пробитой по кассе выручки, если покупатели не обращаются с жалобами, Управление ФНС не сообщает.