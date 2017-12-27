Как считать долю льготных доходов плательщикам УСН для уплаты пониженных взносов

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017 была изменена формулировка пункта 6 статьи 427 НК, который регламентирует порядок определения доли дохода от льготного вида деятельности для плательщиков УСН с целью применения ими пониженных тарифов взносов.

Подробнее читайте в статье «Какая проблема появилась у «упрощенцев», имеющих право на пониженные взносы»

Напомним, теперь при подсчете доли льготных доходов в состав общих доходов следует включать доходы, указанные не только в пункте 1, но и в подпункте 1 пункта 1.1 статьи 346.15 НК, где поименованы необлагаемые доходы из ст. 251 НК. В число таких доходов, в частности, входят субсидии как целевое финансирование, кредиты, займы, средства принципалов, полученные агентами.

Читатели нашего форума выражали беспокойство по поводу такой поправки в п.6 ст.427 НК, ставшей для многих упрощенцев неприятным сюрпризом. Вопрос, которым задаются наши читатели – можно ли включить доходы из ст. 251 НК не только в знаменатель, но и в числитель формулы расчета доли льготных доходов?

Обсуждение происходит в теме форума «Пониженные тарифы: новая редакция НК РФ ст 427 п.6».

Накануне одна из наших читательниц выложила письмо из УФНС, в котором налоговики разъясняют порядок расчета доли льготных доходов при получении организацией субсидии.