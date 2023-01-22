Когда безвозмездная передача имущества не облагается НДС

ООО по договору дарения передало ГУПу основные средства и материалы.

Минфин в письме № 03-07-11/78909 от 29.11.2017 разъяснил, возникает ли в данном случае обязанность начислить НДС.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 146 НК не признается объектом налогообложения НДС передача на безвозмездной основе объектов ОС органам государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям.



Таким образом, передача государственному унитарному предприятию объектов ОС не является объектом налогообложения НДС.

При этом следует учитывать, что согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 170 НК суммы НДС, ранее принятые к вычету по этим ОС, подлежат восстановлению.



Что касается безвозмездной передачи ГУПу материалов, то такие операции в указанный перечень не включены и, соответственно, подлежат налогообложению НДС.