Как считать НДФЛ при продаже имущества после ликвидации КИК

Минфин в письме № 03-04-05/72837 от 03.11.2017 пояснил порядок расчета НДФЛ при продаже имущества, полученного при ликвидации КИК.

В соответствии с пунктом 60 статьи 217 НК не подлежат налогообложению доходы (за исключением денежных средств) в виде стоимости имущества (имущественных прав), полученного при ликвидации иностранной организации налогоплательщиком-акционером, имеющим право на получение таких доходов при одновременном соблюдении ряда условий.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 220 НК при продаже такого имущества, полученного при ликвидации КИК контролирующим лицом, доходы которого освобождались от налогообложения в соответствии с пунктом 60 статьи 217 НК, такой налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов от продажи такого имущества на сумму, равную стоимости имущества по данным учета ликвидированной организации на дату получения имущества от такой организации, указанную в документах, прилагаемых к заявлению налогоплательщика, но не выше рыночной стоимости такого имущества.