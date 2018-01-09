Чеки ККМ при безналичных расчетах: когда пробивать

Физлица расплачиваются с организацией безналом: переводом, банковской картой через банкомат или через онлайн-банк.

Необходимо ли в данном случае пробивать чек ККТ и когда это делать, Минфин разъяснил в письме № 03-01-15/80821 от 05.12.2017.

При осуществлении расчета с использованием электронных средств платежа, в том числе исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем ККТ или уполномоченным им лицом, пользователь обязан применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных средств платежа кредитной организацией.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без его предъявления между организациями и ИП.

В случае, если организации или ИП в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ) вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.

Таким образом, организации или индивидуальные предприниматели при расчетах посредством электронных средств платежа (за исключением платежных карт), использование которых в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ) не предусматривало применение ККТ, обязаны применять ККТ после 01.07.2018.