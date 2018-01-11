Минфин: коммунальные платежи – это налогооблагаемый доход ТСЖ

Минфин в своем письме № 03-03-07/82225 от 11.12.2017 в очередной раз разъяснил порядок налогообложения поступлений от жильцов в ТСЖ.

Доходы, не учитываемые при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций, поименованы в статье 251 НК.

Так, например, не облагаются целевые поступления, поступившие безвозмездно на содержание и ведение уставной деятельности некоммерческих организаций.

Таким образом, основные условия, при которых данные поступления не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль у НКО, это их безвозмездное поступление на содержание и ведение уставной деятельности.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 248 НК РФ имущество (работы, услуги) считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).

Как следует из положений статьи 155 ЖК РФ, членами ТСЖ вносятся обязательные платежи и взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления ТСЖ.

Обязанность внесения таких платежей возникает не в связи с членством в ТСЖ, а в связи с владением и пользованием имуществом в многоквартирном доме.

Не являющиеся членами ТСЖ собственники помещений вносят плату за содержание жилого помещения и плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с ТСЖ, в том числе уплачивают взносы на капремонт.

Получая плату от членов ТСЖ и собственников помещений в многоквартирном доме, не являющихся членами ТСЖ, за коммунальные услуги и перечисляя ее ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ оказывает жильцам услугу.

Указанная плата за коммунальные платежи не поименована в статье 251 НК РФ, следовательно, подлежит учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе выручки от реализации услуг.

При этом и расходы, связанные с перечислением данных платежей ресурсоснабжающим организациям, также учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Таким образом, дополнительного налогообложения поступивших на расчетный счет ТСЖ средств за коммунальные услуги не происходит.

В случае если деятельность ТСЖ, исходя из договорных обязательств, является посреднической деятельностью (то есть закупка коммунальных услуг осуществляется по поручению собственников помещений в многоквартирном доме), то денежные средства за коммунальные услуги, поступившие на расчетный счет ТСЖ, а также расходы, связанные с перечислением ТСЖ данных платежей ресурсоснабжающим организациям, не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В данном случае доходом ТСЖ будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.