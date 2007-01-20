При отгрузке товаров в Белоруссию применяется НДС 0%

При реализации российской организацией товаров по договору поставки представительству другой российской организации, находящемуся на территории Республики Беларусь и являющемуся налогоплательщиком данного государства, налогообложение НДС производится по нулевой ставке.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-13/1/81138 от 06.12.2017.

При этом для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС российской организацией в налоговый орган представляются документы, в том числе заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное представительством российской организации, приобретающим товары, с отметкой белорусского налогового органа об уплате НДС.