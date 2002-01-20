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Как покупка аптечек за счет ФСС влияет на налог на прибыль и НДС

Организация приобрела аптечки, стоимость которых позже возмещает ФСС.

Что в данном случае с налогом на прибыль и входящим НДС? Ответы на эти вопросы дал Минфин в письме № 03-07-11/84162 от 15.12.2017.

в случае оплаты приобретаемых производственных аптечек за счет страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС, суммы НДС, предъявленные продавцами этих аптечек, вычету не подлежат.

Что касается налога на прибыль, то в целях главы 25 НК налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов.

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

Затраты организации на приобретение аптечек в рамках реализации мер по технике безопасности могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

При этом доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, поименованы в статье 251 НК. Перечень таких доходов является исчерпывающим.

Суммы, компенсированные ФСС в счет ранее осуществленных расходов, в статье 251 НК не поименованы, в связи с этим подлежат учету для целей налога на прибыль организаций в составе внереализационных доходов.

Такие доходы признаются в том периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (метод начисления).

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