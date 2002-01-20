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Какие виды страхования не включаются в расходы

Статьей 263 НК установлены расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование.

Так, согласно положениям статьи 263 НК расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также по добровольным видам страхования, перечисленным в пункте 1 статьи 263 НК.

Взносы налогоплательщика по иным видам добровольного имущественного страхования, не перечисленным в пункте 1 статьи 263 НК, учитываются в целях налогообложения прибыли при условии, если в соответствии с законодательством РФ такое страхование является условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности.

Учитывая, что страхование от возможного неисполнения обязательства сторонней организацией по оплате поставленного товара, а также от банкротства такой сторонней организации не является условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности, подобные расходы не учитываются для целей налогообложения прибыли.

Что касается расходов на оценку кредитоспособности дебитора, то расходами в целях налогообложения прибыли признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/81905 от 08.12.2017.

Кроме того, Минфин пояснил, что суммы страхового возмещения, получаемые организацией от страховой компании при наступлении страхового случая, в налоговую базу по НДС не включаются.

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