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Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Незадолго до принятия закона о налоговой амнистии на нашем сайте был организован опрос на эту тему. Подведем его результаты.

Мы спросили читателей, верят ли они в реальность амнистии. Несомненную уверенность выразили лишь 4% опрошенных.

13% заявили, что все останется на уровне обещаний. Сейчас можно сделать вывод, что эта категория наших читателей ошибалась. Долги будут списаны. Кому и какие – другой вопрос.

20% опрошенных выразили мнение, что спишут долги только избранным налогоплательщикам.

Подавляющее большинство наших читателей (63%) предположили, что условия предстоящей амнистии будут определены таким образом, что прощение долгов основной массе должников будет невозможным.

Напомним, по Федеральному закону от 28.12.2017 № 436-ФЗ будут списаны имущественные налоги физлиц, которые образовались до 1 января 2015 года. Эти долги будут автоматически признаны безнадежными к взысканию. Речи о прощении налогов за 2015-2017 года не идет. Вместе с налоговыми долгами будут прощены и пени, на них начисленные.

Спишут и НДФЛ на так называемые условные доходы.

Кроме того, амнистия коснется и ИП. Индивидуальным предпринимателям спишут долги по взносам, образовавшиеся до 1 января 2015 года. Однако тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали отчетность, вследствие чего им были начислены взносы в максимальном размере, спишут долги, накопившиеся до 1 января 2017 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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15 мнений
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Аноним
, Барнаул
Добрый день! Сегодня съездил в налоговую, запросил инфо  и что вы думаете, никто ничего не списал. Опять обман

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Аноним
, Санкт-Петербург
Сейчас звонил в ФССП,по поводу списания страх.взносов ИП-в ответ услышал,если есть исп.производство по решению суда,то только суд и может отменить...
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Аноним
, Москва
Так  любой ИП может сказать , что он не ведёт деятельность и не сдавать отчётность . А на самом деле ведёт , только в тени. Как и кто это будет проверять ? Тем более этот период уже в прошлом. Если нет расчетного счета, то это и не проверить  никак )) 
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Аноним
, Уфа
Работал по ипотека до 2012 года. Потом прекратил .не закрыл ип но сдавал отчёт до 15 года.в 15 шт подал на закрытие но не закрыли из-за долгов.не понятно у меня накопилось 180 тыщ.фактически не работали. Расчетные счета фссп наложили ареста. ЧТО БУДЕТ? КАК ДУМАЕТЕ СПИШУТ?
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Аноним
, Уфа
Выходит что у меня ещё действующие Ип.понятно что не имели права.ссылаются на то что пенсионный не даёт согласия из-за долгов
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Аноним
, Уфа
Самое интересное когда начнут списывать долги.из-за этого наложили ограничения на квартиру. На единственное жилье 
<b>Модератор</b>
Над.К
понятно что не имели права.ссылаются на то что пенсионный не даёт согласия из-за долгов

 

Не может ПФ не дать согласия. Кроме случаев с долгами по отчетности за работников. Вот только в этом случае могут препятствовать. Вам оспаривать отказ надо, а не копить долги по взносам
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Аноним
, Красноярск

Над.К, Вы писали:

Аноним, а когда могли списать-то, если закон только-только вступил и должны выработать правила и пр.? :)

 Я тоже был в налоговой.Попробую подать административный иск у меня идут взыскания  в январе списали с пенсии деньги по сути это вас то есть нарушение ( пристав,налоговая и пенсионный фонд)

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Аноним
, Ставрополь
У меня ИП открыто с 2010 года, и пол года проработало, никакой отчетности я не сдавал и вот на данный момент я официально работаю приставы удерживают 50 процентов от зарплаты, ИП не закрыто, долг около 200 т р , как вы думаете признают ли долг безнадежным к взысканию если я уже его выплачиваю, вернее исполнительный лист на работе, приставы его что обратно отзовут?   Деятельности по ИП я не веду уже около 7 лет
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Аноним
, Ставрополь
ИП я вот собираюсь закрыть, а как быть с тем долгом около 200 т которые я уже пол года выплачиваю мне их спишут?  К приставам звонил говорят мы не в курсе, типа закон до нас вряд-ли дойдет
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, долги никуда после закрытия ИП не деваются. И документы налоговой не нужны, кроме вашего заявления и оплаты госпошлины. Свои данные из ЕГРИП для заявления можете сами найти на сайте ФНС по своему ИНН https://egrul.nalog.ru/
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