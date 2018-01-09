Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Незадолго до принятия закона о налоговой амнистии на нашем сайте был организован опрос на эту тему. Подведем его результаты.

Мы спросили читателей, верят ли они в реальность амнистии. Несомненную уверенность выразили лишь 4% опрошенных.

13% заявили, что все останется на уровне обещаний. Сейчас можно сделать вывод, что эта категория наших читателей ошибалась. Долги будут списаны. Кому и какие – другой вопрос.

20% опрошенных выразили мнение, что спишут долги только избранным налогоплательщикам.

Подавляющее большинство наших читателей (63%) предположили, что условия предстоящей амнистии будут определены таким образом, что прощение долгов основной массе должников будет невозможным.

Напомним, по Федеральному закону от 28.12.2017 № 436-ФЗ будут списаны имущественные налоги физлиц, которые образовались до 1 января 2015 года. Эти долги будут автоматически признаны безнадежными к взысканию. Речи о прощении налогов за 2015-2017 года не идет. Вместе с налоговыми долгами будут прощены и пени, на них начисленные.

Спишут и НДФЛ на так называемые условные доходы.

Кроме того, амнистия коснется и ИП. Индивидуальным предпринимателям спишут долги по взносам, образовавшиеся до 1 января 2015 года. Однако тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали отчетность, вследствие чего им были начислены взносы в максимальном размере, спишут долги, накопившиеся до 1 января 2017 года.