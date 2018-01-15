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В мае 2018 МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что МРОТ будет повышен досрочно – не с 2019 года, как планировалось ранее, а уже с 1 мая 2018.

В срочном порядке был подготовлен проект поправок в закон о МРОТ, который публикован Минтрудом в субботу, 13 января.

Согласно документу с 1 мая 2018 МРОТ составит 11163 руб., что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2017 года.

На основе данных обследования Росстата за апрель 2017 г., по оценке Минтруда, численность работников с заработной платой ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ составляет 4 млн. человек, из них 1,6 млн. человек в бюджетной сфере. С учетом повышения МРОТ реализация Законопроекта с 1 мая 2018 года затронет 3 млн. человек, из которых 1,6 млн. занято в государственных и муниципальных учреждениях, говорится в пояснительной записке к проекту.

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