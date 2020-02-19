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Новые выплаты на рождение детей не будут облагать НДФЛ

Торопясь принять закон о новых выплатах на рождение первого и второго ребенка, законодатели забыли прописать в Налоговом кодексе освобождение от уплаты НДФЛ с этих доходов.

Ситуацию решил исправить Минтруд, подготовивший законопроект с поправками в статью 217 Налогового кодекса.

Исходя из правовой природы указанные ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, их можно отнести к категории выплат социального характера, указывается в пояснительной записке к проекту.

Министерство предлагает добавить в список необлагаемых доходов, указанных в статье 217 Налогового кодекса РФ, ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей ».

Законопроект пока не внесен в Госдуму, обсуждение его на портале проектов НПА продлится до 26 января.

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