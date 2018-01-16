ПФР, ФОМС и ФСС могут объединить

Сегодня начал свою работу Гайдаровский форум, в ходе которого, в частности, прозвучало предложение об объединении государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС) в единую структуру.

С таким заявлением выступила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Мы считаем необходимым поставил вопрос, что мы в принципе говорим о том, что мы создаем единую информационную систему, в том числе после того, как администрирование страховых взносов было передано ФНС. И должны исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми этими тремя государственными внебюджетными фондами. Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию достаточно большие. В этой связи, мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единый государственный внебюджетный фонд. Который бы объединил все эти фонды», — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что опыт создания подобных структур говорит в пользу их нахождения в публичной собственности, передает RNS.

Поводом предложить реформу стали большие расходы на содержание внебюджетных фондов, которые составляют 143,8 млрд. рублей при общей численности работников 162,8 тыс. человек.

«И эти 143,8 млрд руб. полностью обеспечиваются за счет тех страховых взносов, которые собираются в бюджеты этих государственных внебюджетных фондов, как налоги на фонд оплаты труда», — подвела итог Голикова.