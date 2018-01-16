Суд научил ИП считать машины для применения ЕНВД

Верховный Суд Российской Федерации по делу № А74-9092/2016 подтвердил правомерность учета инспекцией транспортных средств при определении их предельного количества для применения ЕНВД. Этим похвалилась пресс-служба ФНС.

Инспекция во время проведения выездной проверки установила, что индивидуальный предприниматель при оказании услуг по грузовым перевозкам использовал больше 20 транспортных средств, что превышает лимит, дающий право применять ЕНВД. При определении предельного количества транспортных средств инспекция посчитала, что учитывать необходимо в том числе транспортные средства на консервации, а также транспортные средства других предпринимателей и организаций, привлеченных индивидуальным предпринимателем для оказания услуг своим заказчикам.

Налоговики пришли к выводу, что в данном случае налогоплательщик утратил право на применение ЕНВД. В результате инспекция оштрафовала индивидуального предпринимателя, а также доначислила ему налоги и пени на сумму свыше 5 млн.рублей

Индивидуальный предприниматель, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. Он ссылался на то, что количество автомобилей, используемых им в предпринимательской деятельности, не превышало 20. Он указал, что транспортные средства на консервации, а также переданные в аренду не использовались им в предпринимательской деятельности.

Однако суды трех инстанций согласились с доводами налоговиков. При этом было учтено то, что налоговый орган доказал взаимозависимость налогоплательщика и его контрагентов, действующих как единый хозяйствующий субъект.

Верховный Суд Российской Федерации отказал индивидуальному предпринимателю в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.