Что мучает главу ФНС и не дает ему спать

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин на IX Гайдаровском форуме в Москве заявил о том, что за 20 лет развития российской налоговой системы достигнуто немало успехов, однако некоторые вопросы остаются довольно острыми.

«Недовольство у нас вызывают «грязные данные». Это нас мучает, что не дает нам спать. Поскольку отсутствие качественного учета у первоисточников данных об объектах – это проблема номер один», - отметил Михаил Мишустин. При исчислении имущественных налогов ФНС России использует данные учетных систем более 10 ведомств – поставщиков информации. В 2017 году количество направленных уведомлений выросло на 16% до 72,8 млн, и только по 5% из них поступили жалобы от налогоплательщиков на некорректные данные.



Глава Налоговой службы также подчеркнул, что необходимо проанализировать, какие преимущества для администрирования могут дать те или иные цифровые технологии. Несколько современных технологий блокчейн, большие данные, искусственный интеллект – не просто модные слова. Это технологии, которые по-другому развернут отношения государства со своими гражданами, пишет пресс-служба ФНС.

«На сегодняшний день у нас есть опыт и инфраструктура, чтобы подойти к налогоплательщику и быть незаметными, стать удобным провайдером доверия между налогоплательщиком и государством», - добавил Михаил Мишустин.