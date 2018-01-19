Возвращенная госпошлина не облагается налогом при УСН

Госпошлина, возвращенная налогоплательщику в случае отказа от подачи искового заявления в суд, не учитывается при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/85518 от 21.12.2017.

При применении УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, сумма возвращенной госпошлины в случае отказа от подачи искового заявления в суд не учитывается при определении объекта налогообложения при условии, что уплаченная госпошлина не была включена в состав расходов.