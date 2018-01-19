ИФНС пыталась взыскать с бывшей ИП долги по взносам 8-летней давности

Несмотря на истечение трехлетнего срока исковой давности, налоговая служба Ленинградской области потребовала погасить задолженность по фиксированным взносам, начисленную в период с 2009 по 2013 годы в сумме более 100 тыс. рублей с бывшей ИП.

Налоговики подали заявление в суд о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по страховым взносам.

ИП обратилась за помощью к региональному бизнес-омбудсмену Елене Рулевой, которая направила мотивированное мнение об отказе в удовлетворении требований налогового органа в связи с пропуском срока для взыскания задолженности.

В результате суд отказался принять заявление о вынесении судебного приказа в связи с пропуском процессуального срока, а налоговая инспекция аннулировала задолженность жительницы Ленобласти, обратившейся за помощью к уполномоченному, сообщается на сайте бизнес-защитника.