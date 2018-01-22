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Новости для бухгалтера

3-НДФЛ можно сдать как по новой, так и по старой форме

Налоговики обязаны принимать отчет как по старой, так и по новой форме.

Читайте подробности в блоге компании НДФЛка.

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