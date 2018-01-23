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С 2018 года представлять документы на льготы по имущественным налогам необязательно

Для получения льготы по имущественным налогам теперь достаточно направить заявление, пишет пресс-служба ФНС. Представлять подтверждающие льготы документы налогоплательщик может, но не обязан.

При необходимости налоговый орган запросит сведения у тех органов, организаций и должностных лиц, у которых они есть. В течение семи дней налоговый орган должен получить ответ на свой запрос, после чего в течение трех дней обязан сообщить налогоплательщику, если он не получил сведения, подтверждающие право на налоговую льготу.

Для применения указанной нормы с 2018 года ФНС России утвердила новую форму заявления о предоставлении налоговой льготы (приказ от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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О, очередной "обмен данными с ФНС" назревает, каким мы все его любим и ценим. Больше ада, больше.
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