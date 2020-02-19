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Как считать НДФЛ при возврате займа товаром

Физлицо предоставило заем индивидуальному предпринимателю, который в счет возврата займа и процентов по нему передал заимодавцу товары.

Как считать НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/549 от 11.01.2018.

Согласно статье 409 ГК по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.).

Пунктом 1 статьи 210 Кодекса установлено, что при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса.

При этом в соответствии со статьей 41 НК доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме.

В случае если стоимость переданных налогоплательщику товаров в счет погашения обязательств заемщика по договору займа превышает сумму задолженности по займу (без учета предусмотренных договором процентов), у налогоплательщика-заимодавца возникает экономическая выгода в размере разницы между стоимостью полученных товаров и суммой предоставленного займа, подлежащая налогообложению в установленном порядке.

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