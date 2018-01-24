Трудинспекторы находят нелегальных работников даже в бюджетных организациях

В ходе проведения надзорных мероприятий особое внимание государственными инспекторами труда уделяется вопросам соблюдения установленного порядка оформления трудовых отношений.

Так инспекторы Республики Башкортостан отчитались о легализации 510 граждан в 2017 году, трудовые отношения с которыми после проверок были оформлены надлежащим образом.

В ГИТ отметили, что помимо предприятий строительной отрасли, уже ставшими «стандартными» нарушителями требований закона по оформлению трудовых отношений с работниками, в истекшем году подобные нарушения выявлялись в бюджетной сфере.

Так, в ходе внеплановой проверки, проведенной Гострудинспекцией в Муниципальном учреждении отдел образования Администрации Стерлитамакского района, выявлено, что вопреки требованиям ст. 67 ТК работодатель не оформил трудовые договоры с 6 сотрудниками. Выданное инспектором труда предписание исполнено в установленный законом срок. По итогам надзорных мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. руб.

Всего за 2017 г. по результатам совместной межведомственной работы органов государственной власти и местного самоуправления, внебюджетных фондов в республике легализовано свыше 33 тыс. граждан.

За неоформление трудовых отношений в установленном законом порядке к административной ответственности привлечено 358 виновных лиц, размер наложенных штрафных санкций составил более 3,5 млн. руб.

Напомним, недавно внесены изменения в ст. 360 ТК, позволяющие трудовым инспекторам оперативно реагировать на каждый ставший известным (в том числе из СМИ) факт неформальной занятости.

В этой связи в 2018 году работа в данном направлении будет усилена, сообщили в ГИТ.