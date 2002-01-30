Проверочные листы для трудинспекций прошли регистрацию в Минюсте

Минюст зарегистрировал приказ от 10.11.2017 № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Монументальный документ содержит формы проверочных листов для различных ситуаций. Например, для проверки приема на работу, организации обучения по охране труда, проведения обязательных медосмотров и т.д. Всего разработано 107 листов с контрольными вопросами.

Подробную информацию по этой теме можно найти в статье Все про новые трудовые проверки в 2018 году: инструкция для бухгалтера по зарплате и кадровика.