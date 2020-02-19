Выплаты донорам костного мозга планируют освободить от НДФЛ

К 1 февраля Минздрав и Минфин должны подготовить поправки в НК об освобождении доноров костного мозга от НДФЛ с сумм, которые им приходится выплачивать за билеты, чтобы добраться до места операции, и за проживание.

Соответствующее поручение дала вице-премьер Ольга Голодец, передает РБК.

Стоимость поиска донора и операции в России составляет около 300 тыс. руб. Эта сумма включает в себя стоимость заготовки материала, оплату проживания, транспортные и другие расходы, связанные с пребыванием донора в городе, где производится заготовка трансплантата. Операцию по пересадке оплачивает государство. Сами доноры идут на эту процедуру безвозмездно и добровольно.

Эти 300 тыс. руб., как правило, должны заплатить либо пациенты и их родственники, либо благотворительные фонды.

«Мало того, что мы переводим деньги донору, почему мы еще и государству за это платим? Мы и так выполняем его обязанность», — заявила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова.