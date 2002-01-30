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В Трудовом Кодексе пропишут гарантии для доноров костного мозга

Члены совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере предлагают внести изменения и в трудовое законодательство в части предоставления гарантий донорам костного мозга, передает РБК.

Ежегодно в России нуждаются в пересадке костного мозга около 10 тыс. граждан, но операций проводится только 1–1,2 тыс.

«Донор должен отпроситься с работы или учебы примерно на неделю, чтобы пройти обследования и сдать материал. В среднем это занимает три-шесть дней», — рассказала член совета Татьяна Виноградова. Донорам приходится брать отпуск за свой счет или обычный отпуск, чтобы иметь возможность сдать гемопоэтические стволовые клетки — других законных оснований отпроситься с работы у них нет, подчеркивает она.

«Мы обсуждаем возможность прописать в Трудовом кодексе законные основания для отсутствия на работе. Это могут быть оплачиваемые выходные или больничный», — пояснила Виноградова.

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