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Сколько чашек чая можно выпить, дожидаясь загрузки 1С. Спор бухгалтеров

Почему так медленно работает 1С и как с этим бороться. Обсуждение на эту тему в настоящее время идет в нашей группе на Фейсбуке.

Коллеги, душераздирающе медленно работает 1с 3.0. Чем спастись!

- Марина Тхашокова

Участники обсуждения предлагают разные решения этой проблемы. Например, увеличить память компьютера, поставить диск SSD, перейти на облачную версию

А вас устраивает скорость работы 1С на вашем компьютере

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Не устраивает, но ничего не поделаешь. У нас фактически монополизм производителей программного обеспечения.
Винда, 1С, браузеры, банк-клиенты, электронная сдача отчётности всё время куда-то бегут, обновляют и обновляют.
А потом заявляют, что с такого-то числа "ваша операционка поддерживаться не будет", а 1С постоянно требует прибавить оперативки. У меня комп был куплен под требования 1С. Не прошло и нескольких месяцев, как пришло очередное требование перейти на очередную платформу. Сразу всё стало тормозить. И это ещё у меня XP, и большинство оставила на 8.2. А в 8.3 что-то сделаешь и сидишь смотришь на котиков!
С 2011 ничего не переустанавливаю! Возможно, где-то какой-то мусор. Но устанавливать с нуля все программы, крипто-про и прочее сертификаты - замучаешься. На всякий случай поставила ещё Винду седьмую, вдруг кто-то вообще мне доступ прикроет к своим сервисам, а у меня уже есть обходной вариант. ;)

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Аноним
, Москва
Вот тоже рекомендации облака. Как отчетный период вообще все еле еле шевелится. Свой комп намного шустрее работает хоть и древний. На фреше еще вроде терпимо, а которые от самого 1С это просто ужас.
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Аноним
, Красноярск
Спасение в SSD диске. Оперативная память вообще на ноут не встала. Купила SSD диск за 9900. Комп включается за несколько секунд. 7 баз обновляются за час. 1С работает в разы быстрее.
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