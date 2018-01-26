Сколько чашек чая можно выпить, дожидаясь загрузки 1С. Спор бухгалтеров

Почему так медленно работает 1С и как с этим бороться. Обсуждение на эту тему в настоящее время идет в нашей группе на Фейсбуке.

Коллеги, душераздирающе медленно работает 1с 3.0. Чем спастись! - Марина Тхашокова

Участники обсуждения предлагают разные решения этой проблемы. Например, увеличить память компьютера, поставить диск SSD, перейти на облачную версию

А вас устраивает скорость работы 1С на вашем компьютере