Сколько чашек чая можно выпить, дожидаясь загрузки 1С. Спор бухгалтеров

Почему так медленно работает 1С и как с этим бороться. Обсуждение на эту тему в настоящее время идет в нашей группе на Фейсбуке.
Коллеги, душераздирающе медленно работает 1с 3.0. Чем спастись!
- Марина Тхашокова
Участники обсуждения предлагают разные решения этой проблемы. Например, увеличить память компьютера, поставить диск SSD, перейти на облачную версию
А вас устраивает скорость работы 1С на вашем компьютере
Не устраивает, но ничего не поделаешь. У нас фактически монополизм производителей программного обеспечения.
Винда, 1С, браузеры, банк-клиенты, электронная сдача отчётности всё время куда-то бегут, обновляют и обновляют.
А потом заявляют, что с такого-то числа "ваша операционка поддерживаться не будет", а 1С постоянно требует прибавить оперативки. У меня комп был куплен под требования 1С. Не прошло и нескольких месяцев, как пришло очередное требование перейти на очередную платформу. Сразу всё стало тормозить. И это ещё у меня XP, и большинство оставила на 8.2. А в 8.3 что-то сделаешь и сидишь смотришь на котиков!
С 2011 ничего не переустанавливаю! Возможно, где-то какой-то мусор. Но устанавливать с нуля все программы, крипто-про и прочее сертификаты - замучаешься. На всякий случай поставила ещё Винду седьмую, вдруг кто-то вообще мне доступ прикроет к своим сервисам, а у меня уже есть обходной вариант.