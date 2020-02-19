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Когда организация может учесть в расходах взносы в НПФ

В соответствии с положениями пункта 16 статьи 255 НК к расходам на оплату труда относятся, в том числе, суммы взносов работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (НПФ).

При каких условиях эти взнос включаются в расходы, разъяснил Минфин в письме № 03-04-06/83421 от 13.12.2017.

В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при условии применения пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов на именных счетах участников НПФ или добровольного пенсионного страхования при наступлении у участника или застрахованного лица пенсионных оснований, дающих право на установление пенсии, и в течение периода действия пенсионных оснований.

При этом договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но в течение не менее чем 5 лет, или пожизненно, а договоры добровольного пенсионного страхования - выплату пенсий пожизненно.

Таким образом, платежи (взносы) по соответствующему вышеуказанным критериям договору негосударственного пенсионного обеспечения учитываются в расходах для целей налогообложения при условии их соответствия критериям, установленным статьей 252 НК.

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