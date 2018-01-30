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Как считать налог на имущество при отсутствии кадастровой стоимости объекта

Закон субъекта РФ, устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости недвижимости, может быть принят только после утверждения субъектом РФ результатов определения кадастровой стоимости.

После принятия указанного закона переход к определению налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества как их среднегодовой стоимости не допускается.

В Перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, должны включаться объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК, в отношении которых определена их кадастровая стоимость.

В случае, если кадастровая стоимость вышеназванных объектов недвижимости была определена в течение налогового (отчетного) периода или указанный объект не включен в Перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, определение налоговой базы и исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) по текущему налоговому периоду в отношении данного объекта недвижимого имущества осуществляются в порядке, предусмотренном главой 30 НК, без учета положений статьи 378.2 НК.

Если кадастровая стоимость объекта недвижимости, в том числе включенного в Перечень, не определена в течение налогового периода, то положения статьи 378.2 НК не подлежат применению в отношении такого объекта недвижимости.

Внесение изменений органом власти субъекта РФ в вышеназванный Перечень возможно при условии, если такие объекты не отвечают установленным статьей 378.2 НК условиям, в том числе когда отсутствует кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-04-01/476 от 11.01.2018.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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