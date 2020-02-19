Как иностранцу посчитать фиксированный платеж по НДФЛ при продлении патента

Патент иностранному гражданину выдается (продлевается) на период, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа.

По мнению ФНС, выраженному в письме № ГД-4-11/926@ от 22.01.2018, при уплате НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей в целях получения (продления) патента, срок действия которого относится к разным налоговым периодам, необходимо применять коэффициенты-дефляторы, установленные на дату совершения платежа.

Таким образом, если иностранным гражданином уплачен НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с применением коэффициента-дефлятора, установленного на 2017 год, и территориальным органом МВД выдан (продлен) патент в установленном законодательством порядке до 1 января 2018 года и срок его действия истекает в 2018 году, то необходимости в перерасчете сумм фиксированных авансовых платежей с учетом коэффициента-дефлятора, установленного на 2018 год, не имеется.