Размеры пособий за счет ФСС: что ожидали и что получили

Со вчерашнего дня социальные пособия были проиндексированы на 2,5%. Индексация затронула, в частности, и минимальное пособие по уходу за ребенком.
Между тем многие бухгалтеры в растерянности – какую сумму пособия начислять сотрудницам с 1 февраля 2018? Накануне этим вопросом задалась одна из читательниц нашего форума.
Дело в том, что ранее на всех бухгалтерских ресурсах была озвучена сумма за второго ребенка 6327,57 руб. Сообщал об этом и «Клерк».
Однако фактически с 1 февраля 2018 действуют другие нормы.
Вид пособия
Сумма до 01.02.18
Сумма с 01.02.18
Единовременное пособие при рождении ребенка
16350,33
16759,09
Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности
613,14
628,47
Минимальное пособие по уходу за первым ребенком
3065,69
3142,33
Минимальное пособие по уходу за вторым и последующими детьми
6131,37
6284,65
Почему именно такие суммы и откуда взялась недостоверная информация – расскажем.
Дело в том, что еще в октябре 2017 Минтруд разработал проект Постановления Правительства, который предусматривал индексацию пособий на 3,2%. Такой же размер индексации был заложен в проекте федерального бюджета на 2018 год.
Однако в принятом Постановлении Правительства №74 от 26. 01.2018 фигурирует уже другой индекс – 2,5%.
То есть вместо обещанного ранее повышения на 3,2% фактически индексация пособий произошла на 2,5%.