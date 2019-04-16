Размеры пособий за счет ФСС: что ожидали и что получили

Со вчерашнего дня социальные пособия были проиндексированы на 2,5%. Индексация затронула, в частности, и минимальное пособие по уходу за ребенком.

Между тем многие бухгалтеры в растерянности – какую сумму пособия начислять сотрудницам с 1 февраля 2018? Накануне этим вопросом задалась одна из читательниц нашего форума.

Дело в том, что ранее на всех бухгалтерских ресурсах была озвучена сумма за второго ребенка 6327,57 руб. Сообщал об этом и «Клерк».

Однако фактически с 1 февраля 2018 действуют другие нормы.

Вид пособия Сумма до 01.02.18 Сумма с 01.02.18 Единовременное пособие при рождении ребенка 16350,33 16759,09 Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности 613,14 628,47 Минимальное пособие по уходу за первым ребенком 3065,69 3142,33 Минимальное пособие по уходу за вторым и последующими детьми 6131,37 6284,65

Почему именно такие суммы и откуда взялась недостоверная информация – расскажем.

Дело в том, что еще в октябре 2017 Минтруд разработал проект Постановления Правительства, который предусматривал индексацию пособий на 3,2%. Такой же размер индексации был заложен в проекте федерального бюджета на 2018 год.

Однако в принятом Постановлении Правительства №74 от 26. 01.2018 фигурирует уже другой индекс – 2,5%.