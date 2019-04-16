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Размеры пособий за счет ФСС: что ожидали и что получили

Со вчерашнего дня социальные пособия были проиндексированы на 2,5%. Индексация затронула, в частности, и минимальное пособие по уходу за ребенком.

Между тем многие бухгалтеры в растерянности – какую сумму пособия начислять сотрудницам с 1 февраля 2018? Накануне этим вопросом задалась одна из читательниц нашего форума.

Дело в том, что ранее на всех бухгалтерских ресурсах была озвучена сумма за второго ребенка 6327,57 руб. Сообщал об этом и «Клерк».

Однако фактически с 1 февраля 2018 действуют другие нормы.

Вид пособия

Сумма до 01.02.18

Сумма с 01.02.18

Единовременное пособие при рождении ребенка

16350,33

16759,09

Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности

613,14

628,47

Минимальное пособие по уходу за первым ребенком

3065,69

3142,33

Минимальное пособие по уходу за вторым и последующими детьми

6131,37

6284,65

Почему именно такие суммы и откуда взялась недостоверная информация – расскажем.

Дело в том, что еще в октябре 2017 Минтруд разработал проект Постановления Правительства, который предусматривал индексацию пособий на 3,2%. Такой же размер индексации был заложен в проекте федерального бюджета на 2018 год.

Однако в принятом Постановлении Правительства №74 от 26. 01.2018 фигурирует уже другой индекс – 2,5%.

То есть вместо обещанного ранее повышения на 3,2% фактически индексация пособий произошла на 2,5%.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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