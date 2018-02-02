Ответственность по квотированию рабочих мест для инвалидов ужесточат

Минтруд подготовил пакет законопроектов, касающихся квотирования рабочих мест для инвалидов. Текстов проектов пока не приводится, опубликованы только уведомления.

Прежде всего, министерство хочет наделить федеральные инспекции труда полномочиями по государственному надзору за соблюдением работодателями законодательства, регулирующего вопросы квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов. Для этого будут внесены поправки в Трудовой кодекс. Сейчас эти функции возложены на органы содействия занятости и по сути надзор не работает.

Другим законопроектом планируется усовершенствовать механизм квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Как именно, пока неизвестно. Указано только, что действующий механизм в совокупности с другими факторами неудобен работодателям, неоднозначен в выполнении, не позволяет в полной мере использовать потенциал этого механизма.

Третий проект должен внести изменения в КоАП и добавить ответственности работодателям за неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов либо неосуществление в установленном порядке компенсационных выплат в фонд содействия трудоустройству инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида.

И четвертый проект создаст новую структуру - Фонды содействия трудоустройству инвалидов. Соответствующие фонды предлагается создать на уровне субъектов Российской Федерации, и их наполнение осуществлять за счет компенсационных выплат от работодателей в случае невозможности взять на работу инвалида в соответствии с квотой, а также за счет штрафов

Планируемый срок вступления в силу предложенных поправок - 1 января 2019 года.