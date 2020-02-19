Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как считать для НДФЛ срок владения квартирой

Что делать, если изменился состав собственников?

О свежем разъяснении Минфина читайте в блоге компании НДФЛка

Зачем подписываться на блоги компаний? 

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

 Открыть оригинал изображения (1242x835, 0.5 Мб)

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ»
Бухгалтерские новости
 
Важное разъяснение про недвижимость и базу по НДФЛ
 
Новости директору
 
Эксперты просят вернуть бумажные свидетельства о праве собственности
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ