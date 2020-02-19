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Как облагается возмещение иногороднему сотруднику расходов по найму жилья

Минфин в письме № 03-03-06/1/823 от 12.01.2018 рассказал о налогах, возникающих при возмещении расходов работников на наем жилья, в том числе при переезде на работу в другую местность.

На основании статьи 164 ТК под компенсациями понимаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей.

Указанные выплаты не входят в систему оплаты труда, следовательно, возмещение работникам таких расходов относится к компенсации затрат, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей, и при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитываются в составе прочих расходов. При этом вышеуказанные расходы должны быть экономически обоснованны и связаны непосредственно с деятельностью самой организации.

Возмещение расходов работника, связанных с удовлетворением его социально-хозяйственных потребностей, не может рассматриваться как осуществленные в рамках деятельности самой организации.

Таким образом, компенсация расходов работника по найму жилого помещения не может учитываться для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов.

Статьей 169 ТК определено, что при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения), а также расходы по обустройству на новом месте жительства.

В связи с тем что статьей 169 ТК не предусмотрены компенсационные выплаты в виде сумм возмещения затрат иногороднего сотрудника, переехавшего на работу в другую местность, по найму жилого помещения, указанные суммы подлежат обложению страховыми взносами и НДФЛ в общеустановленном порядке.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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