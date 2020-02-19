Правила ведения книг покупок и продаж изменятся с 1 апреля. Но не для всех

Правительство РФ внесло изменения в Правила ведения книг покупок и продаж. Постановление от 01.02.2018 № 98 опубликовано сегодня и вступит в силу с 1 апреля 2018 года.

Поправки вносятся из-за появления в России системы «tax free», т.е.возврата сумм НДС, иностранцам, вывозящим приобретенные в РФ товары за пределы ЕАЭС. С учетом того, что в этой системе будут участвовать единицы налогоплательщиков (по крайней мере пока), изменения в Правилах мало кого затронут.

Организации, участвующие в системе возврата НДС, будут указывать в книге покупок документы (чеки), оформленные физическим лицам — гражданам иностранного государства, по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном пунктом 11 статьи 172 НК РФ. При этом в графе 13 книги покупок необходимо будет указывать сведения об отметке таможенного органа, подтверждающей вывоз товаров за пределы ЕАЭС. Соответствующие правила установлены и для книги продаж.