Краудфандинговый сервис «Поток» от Альфа-Банка: что думают о нем бухгалтеры

На базе Альфа-Банка действует краудфандинговая платформа «Поток», которая позволяет малому бизнесу привлекать частные инвестиции.

Как это работает:

Малому бизнесу нужны деньги, но нет способа получить их просто. У обычных людей есть деньги, и они хотели бы, чтобы они работали. «Поток» соединяет две группы. Клиенты банка инвестируют собственные деньги в компании, а компании получают деньги в режиме онлайн.

Для бизнеса кредит в Потоке полностью идентичен обычному банковскому кредиту: компания получает деньги на счёт и пользуетесь ими.

Единственное отличие, как сообщают создатели проекта, — необходимо проводить простую процедуру учёта, с которой справится каждый бухгалтер.

Настолько ли проста эта процедура и так ли легко справиться с ней бухгалтеру? Этот вопрос очень волнует участницу нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Дело в том, что инвесторы – это физические лица и выплачивая им доход, компания выступает в роли налогового агента и должна включать эти операции в расчет 6-НДФЛ и сдавать справки 2-НДФЛ. Сумма выплачиваемого дохода невелика, а вот количество его получателей исчисляется сотнями.

Коллеги, кто нибудь работал с сервисом Поток от Альфа-Банка? Сколько человек привлечено в займы, я еще не считала, много, человек 300 есть наверно.

Там еще мелкие суммы списывают, меньше 10 рублей есть много.

Завтра буду пробовать в 1с обработку, думала, может кто поделится опытом, как оно )) Оно вроде как само считается, я в 1с еще не разносила. Скачиваешь выписку а там 40 листов , снимают долг, снимают процент, по каждому физ . лицу, и так раз в неделю

Это просто (тут матерное слово) ..)))) - Fatima Tashu

Процент у них не самый рыночный и бухгалтерии работы, конечно....приходите на работу со своим диваном - Светлана Новожилова

Напомним, в скором времени в России будет принят закон о краудфандинге. Его проект был опубликован на сайте проектов НПА, а также на сайте ЦБ.

Проектом предусматривается, что граждане, которые не являются квалифицированными инвесторами и ИП смогут вложить в один проект не более 50 тыс. рублей, а в целом за год во все проекты – не более 500 тыс. рублей.

Общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 200 млн. рублей.