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С кем не согласна НДФЛка. Рассудите сами блогерский батл на «Клерке»

У нас тут противостояние сервиса НДФЛка и финансового обозревателя Александры Баязитовой. 

В своем блоге НДФЛка разместила пост, который опровергает видео "Разоблачение. Рекламные разводы от Сбербанка".

НДФЛка приводит о себе 10 фактов и рассказывает почему "Адская бабка" ничего не понимает в НДФЛ.

Рассудите сами, кто прав в блогероском батле?

Александра уже успела оставить комментарий к разоблачению.

 

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