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«Звездный» опрос на «Клерке»

На минувшей неделе был принят Федеральный закон о гостиничных «звездах», цель которого – повысить качество услуг в отрасли.

«Необходимо, чтобы по всей стране отели повышали качество своих услуг и снижали цены. Это возможно только при наличии федерального контроля», - заявил глава комитета Госдумы по туризму Михаил Дегтярев, комментируя новый закон.

Классификацией объектов будут заниматься аккредитованные организации. Они же будут выдавать свидетельство о присвоении объекту определенной категории, действующее три года. Контролировать эти организации будет федеральный госконтроль.

Введен запрет на оказание услуг без свидетельства о присвоении определенной категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

В комментариях к материалу о новом законе, наши читатели выразили глубокое сомнение в том, что присвоение отелям «звезд» может повлиять на стоимость услуг в плане ее снижения.

Приглашаем вас принять участие в соответствующем опросе.

Станут ли услуги российских гостиниц качественнее и дешевле после присвоения им звезд?

Ключевые слова: гостиничный бизнес, отели, опрос

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
Клерк
natalisa51
 Кому нужен этот опрос-это и так очевидно.    Гостиница дело добровольное и их у нас в каждом городе,как грязи. Не нравиться мне в одной -пошла в другую. Кого то может это и устраивает.  
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