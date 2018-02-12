«Звездный» опрос на «Клерке»

На минувшей неделе был принят Федеральный закон о гостиничных «звездах», цель которого – повысить качество услуг в отрасли.

«Необходимо, чтобы по всей стране отели повышали качество своих услуг и снижали цены. Это возможно только при наличии федерального контроля», - заявил глава комитета Госдумы по туризму Михаил Дегтярев, комментируя новый закон.

Классификацией объектов будут заниматься аккредитованные организации. Они же будут выдавать свидетельство о присвоении объекту определенной категории, действующее три года. Контролировать эти организации будет федеральный госконтроль.

Введен запрет на оказание услуг без свидетельства о присвоении определенной категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

В комментариях к материалу о новом законе, наши читатели выразили глубокое сомнение в том, что присвоение отелям «звезд» может повлиять на стоимость услуг в плане ее снижения.

Приглашаем вас принять участие в соответствующем опросе.