Когда при продаже газет в киосках можно не применять ККТ

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ можно не применять ККТ при продаже газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50% товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ.

Согласно статье 346.27 НК:

киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее место продавца;

павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест.

Таким образом, вышеуказанное положение пункта 2 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ применяется в отношении продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/5632 от 01.02.2018.