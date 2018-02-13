ИП-новичков могут освободить от ККТ

11 тыс. ИП и 21,5 тыс. юрлиц Подмосковья уже перешли на использование онлайн-касс.

Такие цифры были озвучены на публичных слушаниях УФНС по Московской области.

«Для честного бизнеса государство идет навстречу, всячески поддерживает. Например, законом определены зоны ограниченного доступа к Интернету. В Московской области – это, обычно, сельская местность. Понятно, что здесь предприниматель не может обеспечить постоянную передачу данных об операциях с кассовым аппаратам. Поэтому есть возможность передавать эти данные периодически – то есть, кассовый аппарат соответствует новым стандартам, но до появления связи работает в оффлайн-режиме. Московская область защищает своих предпринимателей в этом вопросе», - заявил Тарас Ефимов, председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы.

По его словам, сейчас региональные депутаты обсуждают новый способ поддержки – освободить от обязанности установки кассового аппарата в льготный период впервые зарегистрировавшихся предпринимателей.

Сейчас им доступны только налоговые льготы, если у них нет работников.

«Пока что рано говорить о каких-то сроках – мы только приступили к проработке этого вопроса и уточняем потребность в такой поддержке. Если все сложится удачно, то будем готовить федеральную закинициативу», - отметил депутат.