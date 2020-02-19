Ежемесячные выплаты на детей освободят от НДФЛ

С 1 января 2018 года введена дополнительная государственная поддержка в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка.

В связи с тем, что такая господдержка носит социальный характер, предлагается внести в статью 217 НК изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых НДФЛ. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка.

Соответствующий законопроект, подготовленный Минтрудом, сегодня одобрен комиссией по законопроектной деятельности, сообщается на сайте Правительства.