Регионы получили право определять ставку ЕСХН

Субъекты РФ получили право самостоятельно устанавливать ставку единого сельскохозяйственного налога. Закон, дающий такое право, был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Размер налога будет устанавливаться региональными законодателями в зависимости от вида производимых сельхозтоваров (услуг), от размера доходов налогоплательщика, от места ведения им предпринимательской деятельности (город, село) и от средней численности работников. Закон также позволяет устанавливать «налоговые каникулы».

Законопроект был внесен Московской областной Думой. По мнению авторов, он позволит снизить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные организации и повысить инвестиционную привлекательность АПК. В результате они ожидают увеличение доли отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и международном рынке.

Мы же напоминаем плательщикам ЕСХН, что с 2019 года начнут действовать поправки в Налоговый кодекс, которые многим могут не понравится. Поэтому стоит взвесить все за и против и, может быть, выбрать другую систему налогообложения.