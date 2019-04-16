Когда командировочные расходы облагаются НДФЛ и взносами

Работники, вернувшись из командировки вовремя не сдают авансовые отчеты. Что делать бухгалтеру в этом случае? Облагать командировочные расходы НДФЛ и взносами, пояснил Минфин в письме № 03-04-06/5808 от 01.02.2018.

Пунктом 26 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 установлено, что работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.

Согласно пункту 3 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных законодательством компенсационных выплат, включая возмещение командировочных расходов.

В случае непредставления работником работодателю авансового отчета об израсходованных в связи с командировкой суммах, как это требуется в соответствии с пунктом 26 Положения, денежные средства, выданные работнику организации под отчет, не могут рассматриваться как выплаты, произведенные в возмещение командировочных расходов, соответственно, оснований для применения к полученным доходам норм пункта 3 статьи 217 НК об освобождении от НДФЛ сумм возмещения командировочных расходов не имеется.



Что касается страховых взносов, то в соответствии с пунктом 2 статьи 422 НК при оплате плательщиками расходов на командировки работников не подлежат обложению страховыми взносами суточные, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, взносы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, взносы за выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.



Непредставление работником работодателю авансового отчета об израсходованных в связи с командировкой суммах, как это требуется в соответствии с пунктом 26 Положения, влечет нарушение установленных законодательством требований, и в таком случае выплаты, произведенные работнику, не могут рассматриваться как возмещающие расходы в связи с командировкой и подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

