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Как в 2018 купить спецодежду за счет ФСС

Страхователи, которые в 2018 году будут приобретать спецодежду и спецобувь за счет средств ФСС, не должны представлять в фонд сертификаты соответствия тканей на трикотажные полотна и нетканые материалы.

При этом страхователь обязан представить копию заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Такое заключение выдает Минпромторг в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты. Копию данного документа страхователь должен запросить у поставщика или производителя при покупке спецодежды.

Соответствующие изменения были внесены приказом Минтруда от 31.10.2017г. № 764Н.

Напомним, страхователь сможет предъявить к зачету и финансированию за счет ФСС средства индивидуальной защиты и спецодежду, изготовленные исключительно на территории нашей страны и произведенных только из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной происхождения которых является Россия.

Ежегодно работодатели могут направить на улучшение условий охраны труда, закупку современных средств индивидуальной защиты до 20% страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

В отделении ФСС по Ханты-Мансийскому АО отметили, что нательное белье, тапочки для душа и другие СИЗ, не подлежащие обязательной сертификации и не имеющие сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011)», финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов не подлежат.

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