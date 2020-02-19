Налоговая амнистия поможет уйти от НДФЛ по списанным безнадежным долгам

Федеральная налоговая служба опубликовала решение по жалобе налогоплательщика, которому доначислили НДФЛ на сумму дохода, полученную в виде списания мобильным оператором задолженности, признанной безнадёжной к взысканию.

В жалобе гражданин сообщил, что ИФНС направила ему информационное письмо с приложением справки по форме 2-НДФЛ за 2016 год, согласно которой им был получен доход от мобильного оператора. При этом налогоплательщик отмечал, что никакого дохода, кроме дохода по основному месту работы, в 2016 году он не получал.

17.07.2017 гражданин обратился в адрес мобильного оператора с претензией, ответ на которую по состоянию на 22.12.2017 не получен. На его жалобу, направленную 13.10.2017 в Управление ФНС, на действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, в которой просил признать справку от 31.12.2016 недействительной, получено решение Управления от 08.11.2017 об оставлении жалобы без удовлетворения.

Заявитель полагал, что обязанность по уплате НДФЛ за 2016 год у него отсутствует и просил признать информационное письмо Инспекции от 30.05.2017, справку от 31.12.2016, решение Управления от 08.11.2017 недействительными и исключить сведения задолженности по НДФЛ за 2016 год из базы данных налоговых органов, а также привлечь к ответственности должностных лиц Управления, допустивших вышеуказанные нарушения.

В ответ на жалобу ФНС выдала пространный ответ, смысл которого заключается в том, что ИФНС правомерно направила гражданину информационное письмо, поскольку доход у него действительно был. Однако в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ, этот доход, полученный от мобильного оператора в 2016 году в виде списания задолженности абонента, признанной безнадёжной к взысканию, уже не подлежит налогообложению.

Напомним, что закон 436-ФЗ амнистировал некоторые налоговые долги физических лиц. В частности, и НДФЛ на так называемые "условные доходы", т.е. списанные по тем или иным причинам долги по кредитам, коммунальным услугам и т.п.