Преобразовать ИП в ООО нельзя. Но ситуация может измениться

Проблему, затрагивающую интересы большого числа предпринимателей-производственников, озвучила на заседании экспертной группы АСИ по оценке целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга делорос Виктория Тишина.

«ИП — производственник, выросший по объемам до юридического лица, не имеет права переоформить форму собственности с ИП на ООО без потери всего, что было заработано ранее, в том числе, зарегистрированной торговой марки, интеллектуальной собственности, субсидий, полученных на развитие бизнеса и так далее. Он вынужден закрыть предприятие, а перед тем вернуть кредиты и ликвидировать производство, распродать оборудование, лишиться помещения, одним словом, потерять все. И после этого начинать заново, с нуля уже как юрлицо. При этом учредители ООО легко перерегистрируют свои компании, ни в чем себя не ущемляя. Мне кажется, было бы правильнее разрешить ИП менять формат бизнеса, чтобы была правопреемственность. Но для этого необходимо обратиться на федеральный уровень с просьбой внести изменения в действующие нормативно-правовые акты», - сказала Виктория Тишина.

Проблема вызвала оживленную дискуссию среди участников заседания, передают «Новости малого бизнеса».

В частности, прозвучали такие вопросы:

Как узнать, что ИП и ООО принадлежит одному и тому же человеку?

А если в этом ООО появились иные учредители?

Раньше он отвечал своим имуществом, теперь у него появился уставной капитал?

Как определить, что новое ООО – это продолжение ИП: потому что бывший ИП стал генеральным директором ООО?