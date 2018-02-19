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Бухгалтерам нет покоя даже в выходные дни

Сегодня на нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили, как часто бухгалтерам приходится решать рабочие вопросы в нерабочее время.

Как выяснилось, большинство наших читателей (77%) сталкиваются с тем, что руководство хочет задать им рабочий вопрос и выяснить какую-то информацию во внеурочное время – вечером после окончания рабочего дня, в выходной или во время отпуска.

Причем 46% опрошенных возмущены такой бесцеремонностью, но вынуждены мириться с ней.

А вот 31% бухгалтеров считают такое явление вполне нормальным. Главбух должен быть на связи всегда!

Между тем 23% респондентов не допускают того, чтоб работа воровала время у их личной жизни. После работы – никакой работы, считают они.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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