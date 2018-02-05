Ваш работодатель беспокоит вас в нерабочее время?

Недавно наши читатели обсуждали тему «внеурочного» общения главбуха с руководством.

Дело в том, что некоторые гендиры имеют привычку обсуждать рабочие вопросы с главбухом в нерабочее время. Например, директор может позвонить бухгалтеру поздно вечером или в выходной день.

В комментариях к материалу, посвященному этой теме, наши читатели высказывали разные точки зрения. Кому-то такое отношение директора кажется возмутительным, кто-то считает это нормальным.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.