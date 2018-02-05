Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Ваш работодатель беспокоит вас в нерабочее время?

Недавно наши читатели обсуждали тему «внеурочного» общения главбуха с руководством.

Дело в том, что некоторые гендиры имеют привычку обсуждать рабочие вопросы с главбухом в нерабочее время. Например, директор может позвонить бухгалтеру поздно вечером или в выходной день.

В комментариях к материалу, посвященному этой теме, наши читатели высказывали разные точки зрения. Кому-то такое отношение директора кажется возмутительным, кто-то считает это нормальным.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.

Приходится ли вам общаться с руководством и решать рабочие вопросы во «внеурочное» время (поздно вечером, в выходные, во время отпуска)?

Ключевые слова: главбух

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
Ну да, кривоват. Если это мой хороший-прехороший работодатель, и у него реально срочный вопрос на миллион, то пусть звонит хоть когда. Тем более, он это учтет, при выплате мне щедрых бонусов. Да и хорошие, если и звонят внеурочно, то крайне-крайне редко. Может 2-3 раза в год.
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