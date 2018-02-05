Ваш работодатель беспокоит вас в нерабочее время?

Да уж. обещать - не значит жениться С такими суммами размер не имеет значения )))
сравнение сведется к стандартному "ну они-то там за это что-то получают взамен, а у нас платежи ...
Если в счёт предстоящих платежей налоговый период не заполнять? переплаты хватит на 2, а то и на ...
Еще надо умудриться впихнуть эту платежку в Банк-клиент. Например, Банк ВТБ так...
Нет, и яркий пример тому - история Шуры Балаганова, который, имея в кармане 5 пачек по тысяче руб...
Если посчитать, то смысла в отказе пенсии нет. Если её получать и ещё работать, то со...
Аноним, Вы писали:И непонятно, какой сакральный смысл вложен в разделение кодов на зарплату и отп...
Альтернатива, Вы писали:Надоели уже страшить бизнес, пусть тогда налоговая сама считает все налог...
Аноним, Вы писали:jkmuf1975, Вы писали:Добрый день! Скажите какой должен быть КБК, пришел акт кам...
Исправят и сделают эту обязанность только для коммерческих предприятий и примут. Я уже радо...
Аноним, Вы писали:Сделайте меньше налоги и бизнес будет чистый. Нет, и яркий пример т...
Надоели уже страшить бизнес, пусть тогда налоговая сама считает все налоги и отчеты за нас делает...
Обидно что Путин под конец сдулся!!!
А он разве надувался???
По логике налоговой можно подать заявление на ЕНВД через 2-3 года заплатить штраф и быть на ЕНВД?...
Ну да, кривоват. Если это мой хороший-прехороший работодатель, и у него реально срочный вопрос на...
Это Вы сами придумали? )) И про то, что название может быть любым, судя по всему тоже. &nb...
Аноним, Вы писали:А как быть вкладчикам, у которых и в том и в другом банке вклады чуть менее 140...
И непонятно, какой сакральный смысл вложен в разделение кодов на зарплату и отпускные? Ведь отпус...
Хочу оплатить за сотрудников за январь 2018г.КБК не поменялись?
И где предприятия должны искать инвалидов для трудоустройства? Минтруда эти квоты соблюдает? Пуст...
должны.. должен... Такие понятия к Налоговой инспекции вообще не относятсяИ носик да, - зач...
Натали Б, Вы писали:ananasik-s, Вы писали:да, я примерно так и поступила - помогло. Только распро...
Новый Сбербанк Бизнес онлайн, конечно, уступает старому по всем параметрам. Время загрузки н...
Аноним, Вы писали:Женщины, вы вообще о чём? Вы для себя рожали или что-то от государства поиметь?...
ananasik-s, Вы писали:да, я примерно так и поступила - помогло. Только распроводила не ВСЕ, а тол...
Правильно заполненная платежка начало приключений, главное начинается при разноске этих платежей ...
А на основании чего заполнять 3-НДФЛ? Вот именно!
Аноним, Вы писали:Присоединяюсь! 1с выдала во время проблемы создала ((( пришлось с начала года в...
УЖАС!!!! Только что перевели на новый интерфейс! Руки бы оборвать тому кто это делал!!! В чем удо...
Первоклассник, Вы писали:Считай-не считай вес равно получишь ... 10000 руб. Какие там 10000!...
ИП не обязан иметь лицензию, если лично оказывает образовательные услуги. Поэтому можно вычет пол...
ОГРН начинающийся с "1" говорит о том, что это частная фирма. Это Вы сами придумали? )) И ...
Я случайно нашла переход - Валютный контроль - письма в банк ВК... абсолютно случайно , когда уде...